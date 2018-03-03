В Газпроме заявили о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом

Газпром заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - заявил журналистам зампред правления Газпрома Александр Медведев.

Как сообщалось, Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу. Два арбитражных спора Газпрома с Нафтогазом длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018.