Тайвань увеличит военный бюджет, чтобы обеспечить мир в регионе

Тайвань намерен увеличить свой военный бюджет, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения мира и стабильности в регионе совместно с соседними странами, заявил в субботу премьер-министр Тайваня Лай Циндэ.

"В связи со стоящими перед регионом современными вызовами Тайвань увеличит свои расходы на оборонные нужды, чтобы помочь другим азиатским странам в их попытках защитить мир в регионе", - заявил Лай Циндэ на Восточноазиатском мирном форуме в Тайбэе, его слова передает агентство CNA.

При этом премьер не уточнил, о какой сумме идет речь.

По его словам, Тайбэй также намерен приложить все необходимые усилия для полного выполнения санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в прошлом году также говорила об увеличении оборонного бюджета. Она отмечала, что военные расходы острова каждый год будут увеличиваться на 2%. Цай Инвэнь также добавляла, что "необходимо быть более подготовленными перед лицом растущей угрозы в сфере кибербезопасности и шпионажа". В октябре 2017 года администрация Тайваня представила проект военного бюджета на 2018 год, сумма в нем составила 10,7 миллиарда долларов.