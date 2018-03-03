Немецкие дипломаты обсудят с США разногласия в торговле

Координатор МИД ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Юрген Хардт обсудит в Вашингтоне "разногласия в торговой политике", визит состоится 4-6 марта, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.

"Трансатлантическое партнерство востребовано в эти недели: обострение конфликтов на Ближнем Востоке, планы по ядерному вооружению в Иране и Северной Корее, растущая напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, а также и разногласия в торговой политике требуют диалога и общих ответов и решений через Атлантику", - заявил дипломат перед отлетом.

В Вашингтоне он проведет переговоры в конгрессе и госдепартаменте, а также примет участие в ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

Хардт подчеркнул, что намерен объяснить "позицию Германии по экономическим вопросам и усиление европейского потенциала в общей внешней политике и политике безопасности".

"Я также объясню нашу позицию о поддержке ядерного соглашения с Ираном", - добавил дипломат.