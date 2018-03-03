Россельхознадзор заявил о выявлении мошеннической схемы поставки слабосоленого лосося, в которой замешана и ветеринарная служба Беларуси.

Россельхознадзор выявил мошенническую схему поставки лосося из Беларуси

Как сообщила "Ежедневнику" помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, на текущей неделе по результатам досмотра, проведенного в ППУ «Красная Горка», запрещен ввоз более 13 тонн рыбной продукции. Причиной запрета явились установленные факты мошенничества.

По данным Россельхознадзора, схема поставки была следующей.

20 февраля 2018 года минское ООО «Камиро-Групп» получает охлажденное филе форели с кожей из Норвегии.

23 февраля 2018 года могилевское предприятие СООО «Чизмастер» весовое охлажденное филе форели с кожей отправляет в ООО «Камиро-Групп».

Вместе с тем ветеринарного свидетельства на передвижение сырья из одного предприятия в другое нет, что ставит под сомнение существование как транзакции по отгрузке сырья, так и процесса его переработки.

В дальнейшем ветеринарная служба Республики Беларусь выписывает ветеринарный сертификат BY №05-13-11-3/4-1033, согласно которому разрешает минскому ЧПУП «15 Авеню» по поручению ООО «Камиро-Групп» отправку 13,5 тонн слабосоленой весовой охлажденной филе форели с кожей в Российскую Федерацию.

По сути же происходит следующее.

Предприятие СООО «Чизмастер» (закрытое для поставок в Российскую Федерации) получает сырье неизвестного происхождения, перерабатывает его и посредством ветеринарных свидетельств и ветеринарного сертификата, выданных ветеринарной службой Республики Беларусь, легализует более 13 тонн норвежской форели как продукцию ЧПУП «15 Авеню».

Таким образом, суть данной схемы заключается в поставках рыбной продукции неподтвержденной безопасности, отмечает Россельхознадзор.