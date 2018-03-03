Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал от имени республики Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщила в субботу пресс-служба МИД страны.

"Состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым", - говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба отметила, что "Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом".

В МИД пояснили, что "из трех видов ОМУ – ядерного, химического и биологического – только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет". "В этой связи стержнем ДЗЯО является статья 1 "Запреты", которая содержит положения об исчерпывающем запрете ядерного оружия. Настоящий договор призван устранить юридический пробел в международно-правовом поле, и является первым шагом на пути к уничтожению ядерного оружия", - отметили в ведомстве.

До сегодня документ подписали 56 государств, 5 из которых — ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом, сообщил МИД.