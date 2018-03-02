«Газпром» заявил о продолжении транзита газа через Украину

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», - сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.
Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте» также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс. «Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», - сказал собеседник/
Сам транзитный контракт «Газпрома» также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.
В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма», - говорится в тексте соглашения.
Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа «Газпрома» из Германии сообщил, что не в курсе планов «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с «Нафтогазом».
«Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину», - заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.
О решении немедленно расторгнуть все контракты с Украиной на поставку и транзит газа «Газпром» заявил 2 марта. Причиной этого стало решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал российскую компанию выплатить Украине $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Киева сумма сократилась до порядка $2,56 млрд. Кроме того, суд не отказался у
В компании пояснили, что не согласны с решением арбитража и обвинили его в попытке «решить проблемы Украины за наш счет». При этом в «Газпроме» указали на то, что одним из обоснований решения суда стали экономические проблемы Украины.
До этого, 1 марта, «Газпром» отказался возобновить поставки газа Киеву. Из-за нехватки газа «Нафтогаз» рекомендовал снизить температуру в домах с отоплением, а правительство приняло кризисный план, рассчитанный на пять дней. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик пояснил, что нормализовать ситуацию кабмин рассчитывает к 6 марта. В рамках плана на Украине временно закрываются учебные заведения, теплогенерирующие предприятия переводятся на мазут, а промышленности рекомендовано скорректировать планы производства с учетом экономии газа.