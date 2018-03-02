«Газпром» заявил о продолжении транзита газа через Украину

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», - сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте» также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​ «Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», - сказал собеседник/

Сам транзитный контракт «Газпрома» также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.

В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма», - говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа «Газпрома» из Германии сообщил, что не в курсе планов «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с «Нафтогазом».

«Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину», - заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

О решении немедленно расторгнуть все контракты с Украиной на поставку и транзит газа «Газпром» заявил 2 марта. Причиной этого стало решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал российскую компанию выплатить Украине $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Киева сумма сократилась до порядка $2,56 млрд. Кроме того, суд не отказался у

В компании пояснили, что не согласны с решением арбитража и обвинили его в попытке «решить проблемы Украины за наш счет». При этом в «Газпроме» указали на то, что одним из обоснований решения суда стали экономические проблемы Украины.

До этого, 1 марта, «Газпром» отказался возобновить поставки газа Киеву. Из-за нехватки газа «Нафтогаз» рекомендовал снизить температуру в домах с отоплением, а правительство приняло кризисный план, рассчитанный на пять дней. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик пояснил, что нормализовать ситуацию кабмин рассчитывает к 6 марта. В рамках плана на Украине временно закрываются учебные заведения, теплогенерирующие предприятия переводятся на мазут, а промышленности рекомендовано скорректировать планы производства с учетом экономии газа.​