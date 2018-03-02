Еврокомиссия призвала «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировать спор о газе

Европейская комиссия (ЕК) призвала «Нафтогаз» и «Газпром» как можно скорее урегулировать вопрос с поставками газа в рамках решения Торговой палаты Стокгольма, так как это может сказаться на поставках газа в Европу.
Официальное заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича размещено на сайте ЕК.
«Комиссия была проинформирована властями Украины об их беспокойстве относительно того, что в системе газоснабжения Украины может сложиться чрезвычайная ситуация», — говорится в документе. «Ситуация вызывает озабоченность не только в связи с прямыми поставками природного газа на Украину, но в связи с вероятными проблемами с транзитом газа в ЕС», - отметил Шефчович.
Для того чтобы помочь урегулировать проблемную ситуацию, он намерен организовать встречу с главами профильных министерств России и Украины.
Арбитраж Торговой палаты Стокгольма в конце февраля частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.
Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.
После этого «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз» их оплатил. Это решение российской компании зампред правления Александр Медведев объяснил тем, что компании не подписали дополнительное соглашение к ранее подписанному контракту. По его словам, «Газпром» вернул «Нафтогазу» все предоплаты по контракту.
Днем 2 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступила к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, в том числе договора на транзит газа в Европу. Контракт на поставку газа украинским потребителям и контракт на поставку газа Европе должны были действовать до конца 2019 года.
По словам Миллера, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило интересы «Газпрома».
«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», - заявил он.