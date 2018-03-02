Еврокомиссия призвала «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировать спор о газе

Европейская комиссия (ЕК) призвала «Нафтогаз» и «Газпром» как можно скорее урегулировать вопрос с поставками газа в рамках решения Торговой палаты Стокгольма, так как это может сказаться на поставках газа в Европу.

Официальное заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича размещено на сайте ЕК.

«Комиссия была проинформирована властями Украины об их беспокойстве относительно того, что в системе газоснабжения Украины может сложиться чрезвычайная ситуация», — говорится в документе. «Ситуация вызывает озабоченность не только в связи с прямыми поставками природного газа на Украину, но в связи с вероятными проблемами с транзитом газа в ЕС», - отметил Шефчович.

Для того чтобы помочь урегулировать проблемную ситуацию, он намерен организовать встречу с главами профильных министерств России и Украины.

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма в конце февраля частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.

После этого «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз» их оплатил. Это решение российской компании зампред правления Александр Медведев объяснил тем, что компании не подписали дополнительное соглашение к ранее подписанному контракту. По его словам, «Газпром» вернул «Нафтогазу» все предоплаты по контракту.

Днем 2 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступила к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, в том числе договора на транзит газа в Европу. Контракт на поставку газа украинским потребителям и контракт на поставку газа Европе должны были действовать до конца 2019 года.

По словам Миллера, решение Стокгольмского арбитраж​а существенно нарушило интересы «Газпрома».

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», - заявил он. ​