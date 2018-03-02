Азия может столкнуться с избытком стали и алюминия из-за пошлин США

План президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт стали и алюминия может заставить глобальных экспортеров отправиться на поиски покупателей в Юго-Восточную Азию, спровоцировав избыток сырья в регионе, что ударит по ценам и заставит некоторых производителей прекратить работу.

Китай может увеличить поставки стали на развивающиеся рынки, к примеру, Филиппины и Вьетнам, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны России, Украины и Турции, сказали представители отрасли и трейдеры.

Китайским экспортерам алюминия, которые могут прибегнуть к аналогичной тактике, возможно, будут противостоять производители из Южной Кореи и Таиланда.

Трамп сказал, что официально о введении 25-процентных пошлин на сталь и 10-процентных - на алюминий - будет объявлено на следующей неделе. По его мнению, пошлины защитят рабочие места в США.

Страхи о глобальной торговой войне ударили по азиатским акциям, особенно по бумагам производителей стали, которые экспортируют свою продукцию на американский рынок.

Южная Корея, третий по величине поставщик стали в США после Канады и Бразилии, сильнее всего пострадает от введения пошлин. Среди других азиатских экспортеров стали в США - Япония, Тайвань и Индия.

На долю Китая, крупнейшего в мире производителя стали, приходится лишь около 2,9 процента импорта стали в США, свидетельствуют данные Wood Mackenzie. США, которые являются крупнейшим импортером стали в мире, в прошлом году импортировали в общей сложности 35,6 миллиона тонн этого сырья.

Часть китайской продукции, предназначенной для США, пойдет в Юго-Восточную Азию, сказал Роберто Кола, вице-президент Металлургического совета стран АСЕАН.

“В регионе возникнет избыток предложения, и цены упадут, что будет хорошо для потребителей”, - отметил Кола.

Страны Юго-Восточной Азии, включающие некоторые самые быстрорастущие экономики мира, такие как Филиппины и Вьетнам, относятся к числу крупнейших импортеров стали. Многие из них имеют ограниченные и дорогостоящие внутренние мощности для производства стали.

По словам Кола, на Юго-Восточную Азию в 2017 года пришлась примерно четверть экспорта стали из Китая.

В условиях падения цен Китай столкнется с конкуренцией со стороны других поставщиков, таких как Россия, Украина, Ближний Восток и Турция, отметил Ричард Лу, аналитик консалтинговой компании CRU.

Но высокий внутренний спрос может помочь Китаю устранить излишки стали, сказал Лу. Поставки стали из Китая снизились с момента достижения рекордного уровня в 112,4 миллиона тонн в 2015 году.

Поставки Японии и Китая, двух крупнейших азиатских экспортеров алюминиевой продукции в США, составляют 11 и 14 процентов экспорта металла из этих стран.

Китайские производители алюминия - в поисках новых экспортных рынков - могут составить конкуренцию металлургическим компаниям Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Таиланда, а снижение прибыли может ускорить их планы выводить предприятия зарубеж.

“Мы уверены, что производители могут перенаправить поставки в другие страны Азии, если ситуация в США будет разворачиваться в соответствии с их ожиданиями”, - сообщил источник в мировой торговой компании в Шанхае.

Китайская Hongqiao Group, крупнейший производитель алюминия в мире, уже раздумывает над перемещением ранее закрытых нелегальных металлургических мощностей за пределы страны, в основном в Индонезию.

Но импортные пошлины на алюминиевые полуфабрикаты в некоторых азиатских странах могут ужесточить условия для вхождения Китая на эти рынки, сообщил сингапурский трейдер, специализирующийся на продаже физического алюминия.

“У Китая нет выбора, им придется закрывать производства. В конечном итоге американским потребителям придется нести бремя роста цен, потому что сектору это необходимо. Все это связано скорее с политикой, чем с алюминием”, - сказал трейдер.

“Я ожидаю, что другие страны выступят с ответными мерами”, - сказал Кола.“То, что делает Трамп – беспрецедентно. Что-то похожее было во времена протекционизма”.