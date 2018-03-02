Саудовская Аравия с апреля начнет выдавать туристические визы всем желающим

Саудовская Аравия с 1 апреля начнет выдавать всем желающим туристические и бизнес-визы, сообщает газета Mail Online.

По данным издания, визы будут доступны гражданам тех стран, где нет запрета на посещение Саудовской Аравии, таким образом, власти королевства хотят продолжить модернизацию страны и стимулировать экономику быть менее зависимой от нефтяного бизнеса.

По словам министра туризма королевства, стоимость новой туристической визы еще не определена, но она будет максимально низкой, потому что плата за нее не так сильно скажется на бюджете страны, как те деньги, которые туристы потратят на отдыхе.

Власти Саудовской Аравии надеются, что благодаря отмене визовых ограничений к 2030 году страна примет 30 млн туристов.

В настоящее время Саудовская Аравия предоставляет туристические визы для небольшого числа стран и с рядом ограничений для туристов, включая требования посещать страну только с помощью аккредитованных турфирм, а также бронировать номера только в специально отведенных для туристов отелях.