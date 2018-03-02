Конгресс США обвинил РФ в попытках влиять на местный энергорынок через соцсети

Петербургское Агентство интернет-исследований, которое в США называют "фабрикой троллей", пыталось оказывать влияние на энергетическую политику США с помощью соцсетей Twitter, Facebook и Instagram, говорится в докладе комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

Согласно документу, "информация, полученная из Twitter, Facebook и Instagram, показывает, что российские агенты действительно стремились подорвать энергетический рынок США и повлиять на внутреннюю энергетическую политику при помощи американских социальных медиаплатформ".

По словам конгрессмена и председателя комитета Ламара Смита, "США увеличивают экспорт энергии в европейские страны - и это означает, что эти государства не будут столь сильно рассчитывать на Россию в своих энергетических потребностях".

"Россия выигрывает от того, что разжигает разногласия на тему производства энергии в США", - утверждает Л.Смит, добавив, что Москва опасается уменьшения энергетического влияния на страны Европы.

В докладе говорится, что "Twitter, Facebook и Instagram смогли идентифицировать российские аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований - российской компанией, базирующейся в Санкт-Петербурге и учрежденной российским правительством для использования различных социальных и традиционных медиаплатформ для пропаганды".

В нем приводятся цифры, указывающие на количество сообщений в соцсети Twitter, написанных так называемой "фабрикой троллей", по теме энергетики США.

Так, в период между 2015 и 2017 годами было зафиксировано порядка 9097 записей, сделанных, как считается, владельцами российских аккаунтов, об энергетическом рынке и политике в сфере энергетики в США.

Кроме того, согласно документу, за этот же период 4334 аккаунта были созданы в этих трех социальных сетях базирующимся в РФ Агентством интернет-исследований. Тематика около 4% аккаунтов относилась именно к энергетике США - в частности, к вопросам о строительстве трубопроводов, добыче ископаемых и проблемам с охраной окружающей среды.

В прошлом году в Вашингтоне начали изучать возможные попытки России вмешаться в проводимую США энергетическую политику. С этой целью осенью 2017 года Л.Смит направил письма руководству соцсетей с запросом необходимой информации.