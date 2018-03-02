Число коммерческих структур в Китае впервые может превысить 100 млн

Число коммерческих структур в Китае, включая торговые компании, частные предприятия и сельские кооперативы, в марте 2018 года может впервые превысить 100 млн, заявил руководитель Главного государственного управления торгово-промышленной администрации Чжан Мао.

В настоящее время в Китае функционирует 99,6 млн таких организаций, сообщает агентство "Синьхуа".

Причем темпы создания новых бизнес-единиц ускорились с 31 тыс. в сутки в 2013 году до 52 тыс. в день в начале 2018 года.

Для поддержки бизнеса правительство Китая упростило административные проверки, процедуру утверждения новых предприятий, налоговые выплаты, процедуру подачи заявок на получение разрешения, водо-, электро- и газоснабжение, а также регистрацию недвижимости.