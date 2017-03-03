Активность в секторе услуг Китая в феврале замедлилась до 4-месячного минимума - Caixin

Деловая активность в секторе услуг Китая расширялась в феврале самыми медленными темпами за последние четыре месяца, при этом новый бизнес продолжает показывать хороший рост, но обострение конкуренции затрудняет повышение цен компаний, свидетельствуют результаты частного исследования, опубликованные в пятницу.

Эти данные перекликаются с аналогичными результатами официального исследования, которое было опубликовано в среду и также указало на замедление роста активности в секторе услуг Китая, но контрастируют с данными о неожиданном росте активности в производственном секторе благодаря увеличению числа новых экспортных заказов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, в феврале упал до 52,6 с поправкой на сезонные колебания с 53,1 пункта в январе.

Хотя значение индекса и остается выше отметки в 50 пунктов, которая отделяет замедление активности от роста, темпы расширения были наиболее медленными с октября.

При том что инфляция в январе выросла до многолетних максимумов, исследование Caixin показало, что цены, которые китайские компании устанавливают для своих клиентов, тем не менее изменились незначительно.

По словам участников исследования, усиление конкуренции ограничило возможности повышения цен, даже несмотря на то, что расходы на производство продолжили расти, хотя и более медленными темпами.

Компании, работающие в сфере услуг, продолжают активно создавать новые рабочие места и остаются оптимистичными в оценке перспектив роста в ближайшие 12 месяцев.

Сводный индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, по данным Caixin, повысился до 52,6 в феврале с 52,2 в январе, чему способствовало ускорение роста в производственном секторе.