Инвесторы вывели почти $6 млрд из акций развивающихся рынков в феврале - IIF

Иностранные инвесторы вывели почти $6 миллиардов из акций развивающихся рынков в феврале - максимально с августа 2015 года - прервав 14-месячный приток средств в активы развивающихся рынков, сообщил в четверг Институт международных финансов (IIF).

В результате резкого оттока средств из акций общий отток капитала иностранных инвесторов из активов развивающихся рынков составил $4,5 миллиарда в феврале.

Отток зафиксирован впервые с ноября 2016 года и совпал по времени с возвращением волатильности на глобальные рынки, особенно на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 за февраль снизился почти на 4 процента - максимально за два года.

“Несмотря на ускорение роста (развивающихся рынков) и хороший аппетит инвесторов к этим активам в январе, февральская нестабильность подчеркивает осторожность, содержащуюся в нашем прогнозе чистого притока капитала на развивающиеся рынки”, - говорится в сообщении IIF.

По оценкам IIF, иностранные инвесторы в феврале вывели $5,8 миллиарда из акций развивающихся рынков, в то время как приток капитала в портфели долговых инструментов снизился до $1,3 миллиарда с $16,2 миллиарда в январе.