Последнее обновление: 02.03.2018 11:59

Речь Путина указала на нарушение Россией договора о РСМД - Госдеп США

Госдепартамент США в четверг обвинил Россию в разработке дестабилизирующих видов ядерного оружия в нарушение обязательств в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после заявлений президента РФ Владимира Путина о новых видах ядерного вооружения.

Представитель Госдепа Хизер Нойерт сказала, что выступление Путина указало на нарушение Россией ее обязательств в рамках договора о РСМД. Нойерт также резко прокомментировала компьютерную графику, которая сопровождала ежегодное обращение Путина к российским парламентариям и населению, сказав, что она, похоже, изображала атаку на США.

“Безусловно, было печально смотреть видеоролик, изображающий ядерную атаку на США, - сказала Нойерт журналистам. - Мы не считаем такое поведение достойным ответственного международного игрока”.

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