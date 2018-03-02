Речь Путина указала на нарушение Россией договора о РСМД - Госдеп США

Госдепартамент США в четверг обвинил Россию в разработке дестабилизирующих видов ядерного оружия в нарушение обязательств в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после заявлений президента РФ Владимира Путина о новых видах ядерного вооружения.

Представитель Госдепа Хизер Нойерт сказала, что выступление Путина указало на нарушение Россией ее обязательств в рамках договора о РСМД. Нойерт также резко прокомментировала компьютерную графику, которая сопровождала ежегодное обращение Путина к российским парламентариям и населению, сказав, что она, похоже, изображала атаку на США.

“Безусловно, было печально смотреть видеоролик, изображающий ядерную атаку на США, - сказала Нойерт журналистам. - Мы не считаем такое поведение достойным ответственного международного игрока”.