Последнее обновление: 02.03.2018 11:59

Смартфоны на базе Android заражаются подслушивающим вирусом

Смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает все, что происходит вблизи гаджета. Он распространяется через приложения, которых нет в Google Play.

Вредоносная программа RedDrop выкладывает полученные звуковые файлы в сеть на Dropbox и Google Drive. Она также способна подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы, пишут «Известия».

Вирус маскируется под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы и скрывает все следы установки на устройство. При этом методов борьбы с ним пока нет.

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