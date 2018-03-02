Немецкий эксперт назвал заявления Путина о новых ракетах "химерой"

Немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер считает ракетные планы президента РФ Путина совершенно неправдоподобными.

В обозримом будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету, заявил в четверг, 1 марта, агентству dpa Шмукер, профессор авиационной и космической техники в Техническом университете Мюнхена.

"Эта вещица была бы слишком тяжелой. Не могу себе представить, что они (россияне. - ред.) могут создать маленький летающий термоядерный реактор", - сказал он.

По словам Шмукера, ученые изучали этот вопрос несколько десятилетий назад. Преимущество ядерно-энергетических ракет заключается в длительности полета. Идея заключается в том, что реактор производит огромный объем энергии, который позволяет ракете на очень высокой скорости длительное время летать ниже сектора обзора РЛС противника и достичь цели в любой точке земного шара. Организовать защиту от такой ракеты очень тяжело, поскольку она "в состоянии летать сутками", говорит эксперт.

По мнению Шмукера, заявления Путина не более чем "бахвальство". Другое заявление российского президента - о создании гиперзвукового оружия - ученый также считает "химерой". По его словам, регулярно появляются сообщения, согласно которым Россия или Китай добились большого успеха в этой области, однако эти сообщения недостоверны.

"Гиперзвук - одно из тех "пятнышек", в которых у нас (человечества. - ред.) пока нет оружия", - сказал Шмукер.

По его словам, огромная скорость приводит к экстремально высокой нагрузке на материалы. Кроме того, испытания такого оружия были бы очень дорогими. Гиперзвуковой считается скорость, как минимум в пять раз превышающая скорость звука.

Путин 1 марта объявил о создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". По его словам, испытания этой ракеты проводятся с декабря 2017 года на юге России.

Владимир Путин 1 марта сообщил о создании в России новых видов оружия в ежегодном послании Федеральному собранию.