Политик заявил о продолжении атаки хакеров на сеть правительства ФРГ

Хакерская атака на сеть правительства ФРГ, по всей видимости, все еще продолжается. Об этом заявил глава комиссии бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армин Шустер по итогам чрезвычайного заседания комиссии в четверг, 1 марта.

Днем ранее о происшествии сообщило агентство dpa, подчеркнув, что за атакой предположительно стоят российские хакеры. В частности, речь идет о хакерской группе АРТ28, которая смогла проникнуть в сеть министерств иностранных дел и обороны, пишет агентство со ссылкой на источники в немецких спецслужбах. По их данным, злоумышленники внедрили в сеть вредоносные программы и похитили документы.

Члены комиссии бундестага также выразили свое возмущение тем, что не были проинформированы о кибернападении заранее. Парламентарии узнали об атаке хакеров только из публикации агентства dpa, что "крайне досадно", - заявил замглавы комиссии, член партии "зеленых" Константин фон Нотц.

Похожего мнения придерживается и депутат от Левой партии Андре Хан. То, что контролирующим органам не докладывается о важных происшествиях заранее и они узнают об этом их СМИ, "абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он. Если в правительстве ФРГ знали о взломе сети уже давно, то отказ от передачи информации парламентской комиссии можно считать "явным нарушением закона". На взгляд политика, ответственность за это несет ведомство канцлера ФРГ, которое осуществляет надзор за спецслужбами.

Как сообщает агентство dpa, немецкие спецслужбы обнаружили атаку в декабре 2017 года. Эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года. Специалисты пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственную сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, федеральные министерства, ведомство по уголовным делам, счетная палата, а также спецслужбы.

Группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, приписывают также нападение на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году, в ходе которого они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России.