Шойгу рассказал о способности нового оружия «продырявить» оборону США

Новое оружие России настолько превосходит современные образцы вооружений армий других стран, что опережает его многие годы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В России создано самое современное и опережающее на многие года, а в отдельных местах, — на десятилетия, самое современное оружие», - заявил министр журналистам, комментируя послание Путина Федеральному собранию, почти половину которого тот посвятил описанию разработанных российскими учеными видов вооружений (цитата по ТАСС).

По словам Шойгу, новые российские ракеты способны преодолевать все существующие и даже только планирующиеся к созданию системы противоракетной обороны, так что они превращаются в «дырявый зонтик».

«То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зонтик» противоракетной обороны получается «дырявый». И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», - сказал министр.

Глава Минобороны заверил, что новое оружие России поможет ее защитить свой суверенитет «на многие десятилетия вперед» и позволит избежать втягивания в очередную гонку вооружений.

Завершая свое обращение к Федеральному собранию, Путин в четверг заверил, что все описанное им оружие — «не блеф», и призвал «тех, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений», прекратить «раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется планета Земля».