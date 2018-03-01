Последнее обновление: 01.03.2018 18:05

Европарламент поддержал процедуру по лишению Польши голоса в Совете ЕС

Депутаты Европарламента в четверг на пленарной сессии в Брюсселе большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за допущенное властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

В поддержку решения Еврокомиссии от 20 декабря 2017 года проголосовали 422 депутата, против – 147, воздержались – 48, свидетельствуют результаты голосования.

Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

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