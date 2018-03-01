Путин в ходе послания показал беспилотник для ядерного удара из-под воды

В России разработан беспилотный подводный аппарат, способный «на очень большой глубине» и скорости пересекать расстояния между континентами, неся при этом ядерный заряд. Об этом заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин.

«Эти аппараты способны двигаться со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика», - заявил он.

По его словам, новые аппараты обладают высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника.

«Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», - заверил Путин, отметив, что беспилотники, оснащаемые либо обычными, либо ядерными зарядами смогут поражать «широкий спектр целей» — авианосные группировки, береговые укрепления.​

Он сказал, что в декабре 2017 года был завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной установки, которой в будущем начнут оснащать новые аппараты.

«При объеме в сто раз меньше, чем у установок современных подводных лодок, она имеет большую мощность. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности», — сказал Путин.

После этого собравшимся в зале показали видеомоделирование нанесения с помощью подводных беспилотников ядерных ударов по авианосцам и портам противника.