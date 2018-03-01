Эксперты назвали Бельгию в числе стран, которые могут пострадать от Brexit

Бельгия после Германии, Франции и Нидерландов входит в четверку стран-членов Евросоюза, для которых предстоящий выход Великобритании из сообщества (Brexit) может наиболее неблагоприятным образом сказаться в экономическом плане, прогнозирует международная консалтинговая компания Deloitte.

"Бельгия в силу экономических связей с Великобританией занимает четвертое среди стран ЕС место по степени экономических рисков, которые может повлечь за собой Brexit. Последствия, главным образом, будут ощущаться во Фландрии, на долю которой приходится 80% бельгийского экспорта в Великобританию", — говорится в исследовании, опубликованном в четверг в Брюсселе.

По мнению Deloitte, бельгийским предприятиям следует "готовиться к худшему уже сейчас". Великобритания входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта, или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это: автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.

Еврокомиссия в среду опубликовала проект соглашения по Brexit с основными положениями будущего сотрудничества ЕС и Соединенного Королевства. Проект соглашения на 119 страницах является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании. В документе среди прочего отражено положение об "открытой" границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также описана процедура ограниченного во времени переходного периода после выхода Британии в марте 2019 года.

Позже днем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с проектом документа. По ее словам, реализация этого проекта нанесет ущерб британскому общему рынку и будет представлять угрозу конституционной целостности Великобритании посредством создания таможенных и регуляторных границ в Ирландском море. Мишель Барнье, главный переговорщик со стороны ЕС по Brexit, в свою очередь, отметил, что Великобритания должна будет соблюдать все законодательство ЕС во время переходного периода. В противном случае ей может быть отказано в полном доступе к европейскому рынку.