В Польше предложили разжаловать генералов "советского периода"

Правительство Польши направило в сейм проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после заседания кабинета министров в четверг в Варшаве.

В Польше давно прорабатывается закон о разжаловании до звания рядового генералов времен Польской Народной Республики (официальное название Польши в период с 1952 по 1989 год). Ожидается, что это коснется членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981-1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению "Солидарность". В числе генералов, которых может коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский.

"Мы хотим вернуть историческую правду, назвать по имени зло злом, предательство — предательством, а героизм — героизмом", - сказал Моравецкий.

"Мы принимаем этот законопроект и направляем его в сейм. Мы делаем это поздно. Надо было сделать это в начале периода изменений и трансформаций", — сказал он.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пояснил, что решение о разжаловании генералов и адмиралов будет принимать глава оборонного ведомства с согласия президента Польши. Он будет обращаться в Институт национальной памяти за информацией о каждом конкретном случае.

Инициировать процедуру разжалования также сможет председатель Совета министров, директор государственного архива, ветеранские организации.

Обжаловать решение можно будет в административном суде.

Польское правительство решило заняться данным законопроектом именно 1 марта, когда в республике отмечается Национальный день памяти "проклятых солдат" — участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения.