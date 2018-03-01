Пользователи Facebook смогут найти работу через соцсеть

Администрация Facebook представляет в десятках стран функцию, позволяющую искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в ее официальном блоге.

Как пояснили представители компании, в прошлом году указанный сервис стал доступен для жителей США и Канады, однако теперь им смогут пользоваться еще в 40 странах. Их точный список не приводится, однако система уже выдает в том числе вакансии в Москве. В заявлении отмечается, что, согласно данным опроса, в котором приняли участие 5 тыс. человек, каждый четвертый американец при помощи Facebook ищет или уже нашел работу, пишет ТАСС.

Функция, о которой идет речь, позволяет в профильной вкладке просматривать вакансии, которые были размещены другими пользователями. С помощью сервиса можно отправить потенциальному работодателю резюме и, в случае, если он проявил интерес, договориться о собеседовании. Владельцам бизнеса, как отмечается в заявлении, указанная функция позволяет "привлекать нужных соискателей и принимать их быстро, легко и за доступные средства".

Представители Facebook отметили, что с 2011 года соцсеть потратила более один миллиард долларов на поддержку малого бизнеса, а также на то, чтобы помочь пользователям в поиске работы. Столько же администрация соцсети планирует инвестировать в данную сферу в текущем году.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Корпорация владеет одноименной социальной сетью, которая является одной из ведущих в мире. В настоящее время Цукерберг является главой Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.