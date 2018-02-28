Евросоюз считает необходимым ускорить процесс переговоров о Brexit

Евросоюз считает необходимым ускорить процесс переговоров с Великобританией о ее выходе из состава ЕС, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Если мы хотим преуспеть в переговорах, нам необходимо ускорится", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Он также отметил множество расхождений по вопросу переходного периода после Brexit.

"По переходному периоду. Технические переговоры на этой неделе подтверждают, что остаются важные расхождения, слишком много расхождений по множеству пунктов", - сказал он.