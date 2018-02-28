Google запретил американцам искать товары со словом "оружие"

Сервис Google.Покупки во вторник, 27 февраля, перестал выдавать клиентам результаты поиска по запросу "оружие" (gun). В ответ сервис выдает сообщение: "Ваш поиск не дал результатов". С данной проблемой столкнулись только пользователи на территории США.

Как пишет Business Insider, Google блокирует все запросы, в состав которых входит слово gun. К примеру, водяные пистолеты или рок-группу Guns’N’Roses.

Как пояснили позднее в компании, это был сбой: "Это было ошибкой и не должно было произойти. Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они противоречат нашей политике".

По информации Google, в последнее время участились запросы, связанные с темой оружия.