В Словакии СМИ опубликовали расследование убитого журналиста

Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование журналиста Яна Кучака, которого застрелили неизвестные.

Как пишет"Европейская правда", расследование касается проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

"В рамках этого дела погибший журналист, в частности, расследовал деятельность человека по имени Антонин Вадала, которого итальянская полиция считает чрезвычайно опасным", - отмечает издание.

Он родился на юге Италии, а позже эмигрировал в Словакию вместе со своей семьей. Полиция считает его одним из ключевых лиц в сети наркоторговцев из пяти семей "Ндрангета", которые перевозят нарокотики из Латинской Америки в Италию.

В 2009 году появилась информация о том, что Вадала планирует построить два завода в словенском индустриальном парке Лученец почти за 70 млн евро. Эта идея не была воплощена, но Вадала стал "энергетическим предпринимателем".

Известно, что Вадала имел связи с главным государственным советником Марией Трошковой, которая тесно сотрудничает с премьер-министром Робертом Фицо.

Еще в 2011 году Вадала и Трошкова основали компанию. Через год Трошкова покинула ее и стала помощницей заместителя лидера правящей ныне партии Smer Вилиама Яшаны.

Кроме того, политики этой партии пользовались услугами частной охранной фирмы, которую связывают с Вадалой, а сын Яшаны имеет общую компании с итальянцами.

Вадала также массово поддерживал агитацию партии в социальных сетях, во время публичных выступлений, называл ее "наша партия" и поддержал формирование нынешней правительственной коалиции.

Еще один эпизод с причастностью Вадалы касается незаконных сделок с тремя квартирами в Братиславе, благодаря которым он смог избежать уплаты НДС в сумме 80 тысяч евро.

Расследование также касается еще четырех семей из итальянской Калабрии, родины "Ндрангеты", живущих на востоке Словакии.

Их основным бизнесом является сельское хозяйство, им принадлежат десятки компаний, а стоимость имущества оценивается в десятки миллионов евро.

Они управляют тысячами гектаров земли, на которые получают миллионные субсидии. Только за 2015 и 2016 годы лет компаниям этих семей удалось получить более 8 млн евро прямых платежей от Агентства сельскохозяйственных платежей и еще 100 тысяч евро привлекали проектные субсидии.

Однако журналисты нашли многочисленные нарушения при получении выплат. В одном случае компания в восемь раз завысила требование о выплате, в другом - попросила выплаты в районах, где она не платила арендную плату за землю, и не имела права ее использовать.

Журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака - в Словакии убили 26 февраля 2018 года.