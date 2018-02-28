В историческом центре Рима запретят машины с дизельным двигателем

Власти Рима запретят въезд в центр города автомобилям на дизельном топливе с 2024 года, заявила во вторник мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.

"Рим решил работать в первых рядах с Мехико, с 2024 года использование частных автомобилей с дизельным двигателем в центре Рима будет запрещено", – написала Раджи в своем Facebook.

О своем решении она объявила на проходящем в мексиканской столице климатическом саммите группы C40, в которую входят 92 крупнейших города мира.

"Наши города рискуют столкнуться с невероятными проблемами. Мы все чаще становимся свидетелями экстремальных явлений: длительная засуха, как это происходит в (итальянской столичной области) Лацио, осадки, которые в течение дня могут выпасть за целый месяц, и необычные снегопады в равнинных районах, подобные тем, которые в настоящее время засыпают Италию. Поэтому мы должны действовать быстро", - заявила Раджи.

В 2016 году Мехико, Париж, Афины и Мадрид подписали соглашение, согласно которому автомобили с дизельными двигателями исчезнут с их улиц к 2025 году.

В понедельник в Рим прошел шестичасовой снегопад. Снежный покров местами достигал десяти сантиметров, жизнь города фактически оказалась парализована. Прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны. К недоумению туристов из-за снегопада был закрыт доступ в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Были отменены и перенесены даже многочисленные мероприятия, связанные с предстоящими 4 марта парламентскими выборами. К очистке улиц от снега привлекли военных.