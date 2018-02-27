В правительстве Новой Зеландии появился министр по разоружению

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о восстановлении в правительстве должности министра по разоружению и контролю над вооружениями, сообщает издание Stuff.

Ардерн объявила о создании должности, которую займет ее заместитель Уинстон Питерс, в ходе своей первой речи, посвященной внешней политике.

"Это подтверждение того, что правительство придает большое значение нашей антиядерной позиции и роли, которую мы должны играть сейчас и в будущем", - приводит издание слова Ардерн.

"Стремление к разоружению сегодня жизненно важно. Растут угрозы глобальной безопасности и миру. Основную сложность сегодня представляет Северная Корея", - добавила премьер.

По данным издания, должность министра по разоружению и контролю над вооружениями упразднило предыдущее правительство Новой Зеландии.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность.