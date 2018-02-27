Рынку СПГ нужно более $200 млрд инвестиций для удовлетворения спроса - Shell

Рынку сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году необходимы инвестиции в размере более чем $200 миллиардов для удовлетворения растущего спроса, следует из ежегодного обзора Shell.

Рынок СПГ, как ожидается, продолжит стремительно расти в 2020-2030 годах за счет ввода новых мощностей, что должно позволить справиться с резким скачком потребления сжиженного газа.

Но сокращение инвестиций в сектор с 2014 года, ставшее следствием обвала цен на энергоносители, приведет к образованию дефицита предложения с 2025 года, если не будет новых инвестиций, говорится в обзоре.

Shell - крупнейший трейдер сжиженного газа в мире.

Если спрос на СПГ вырастет примерно до 500 миллионов тонн в год к 2030 году с 293 миллионов тонн в год в 2017-м, то предложение сократится до 300 миллионов тонн в год в связи с нехваткой новых проектов и естественным снижением производства в рамках существующих проектов, считает глава интегрированного газового подразделения Shell Маартен Ветселаар.

Стоимость создания необходимых мощностей оценивается на уровне $1 миллиарда за тонну в год, сказал он журналистам, оговорившись, что эта сумма не включает инвестиции в разработку месторождений газа – ресурсных баз для производства СПГ.

“Наращивание мощностей для удовлетворения спроса в 2020-е по-прежнему представляет некоторые трудности для сектора”, – сказал Ветселаар.

Он добавил, что Shell думает продвигаться по новым проектам, в том числе LNG Canada и Lake Charles на американском побережье Мексиканского залива. Кроме того, компания рассчитывает в этом году запустить плавучий СПГ-завод Prelude в Западной Австралии.

“Наш инвестиционный цикл завершается вводом Prelude в этом году. У нас остаются возможности для принятия инвестиционных решений, но это совсем не означает, что мы будем вкладывать деньги”.

Конкуренция жесткая, так как этим проектам предстоит что-то противопоставить газовым хабам в Северной Америке, где сланцевый бум обеспечил хороший уровень предложения дешевого сырья, а также Катару, России и Восточной Африке.

“Чтобы принять окончательное инвестиционное решение по проекту такого масштаба, нужно быть уверенным в том, что его себестоимость настолько низкая, насколько это только возможно”, – сказал Ветселаар.

В своем обзоре Shell также прогнозирует, что мировой спрос на газ в среднем будет расти на 2 процента в год до 2035-го. Таким образом, за указанный период газ станет наиболее быстрорастущим источником энергии.

Спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, так как газоэлектростанции в Китае, Южной Корее и Индии уходят от угля, а правительства стран стремятся снизить выбросы углерода, говорится в обзоре Shell.