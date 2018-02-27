США выделят 40 млн долларов на борьбу с дезинформацией

На фоне обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы американского президента США создают фонд для финансирования проектов, нацеленных на борьбу с зарубежной пропагандой и дезинформацией. Эта инициатива - часть партнерского соглашения между Госдепартаментом и Минобороны США, которое в 2018 году выделит 40 млн долларов государственному Центру глобального взаимодействия (State's Global Engagement Center, GEC), сообщила пресс-служба Госдепа.

Эти средства будут, в частности, направлены в специальный фонд поддержки проектов по разоблачению и борьбе с пропагандой и дезинформацией, источником которых являются другие страны. На получение гранта GEC могут претендовать общественные объединения, медиакомпании, негосударственные организации, исследовательские центры и другие частные и государственные объединения, указывается в сообщении.

Уже в скором времени Госдеп начнет рассматривать поступающие заявки. Изначально планируется выделить на гранты 5 млн долларов. Помимо этого GEC запустит серию пилотных проектов, разработанных совместно с Минобороны и тоже направленных против пропаганды и деизнформации.

"Это вложение средств очень важно, чтобы подтвердить, что мы продолжаем решительно реагировать на злонамеренное влияние и дезинформацию и что в этой борьбе мы можем прибегнуть к более тесному сотрудничеству с нашими союзниками, Кремниевой долиной и другими партнерами", - отметил замгоссекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн.

16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер представил первые результаты расследования предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента. Обвинения выдвинуты 13 гражданам России и трем юридическим лицам, в том числе так называемой "фабрике троллей" из Санкт-Петербурга и ее сотрудникам. 27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что в течение ближайших 30 дней Вашингтон намерен ввести против РФ санкции в качестве ответных мер за вмешательство в выборы.