Спецслужбы Аргентины и России разошлись в оценках объема изъятого кокаина

Разные данные озвучены со стороны российских и аргентинских спецслужб относительно объемов изъятого из незаконного оборота наркотика. Речь идет о так называемом кокаиновом деле – пресечении крупного канала поставки кокаина из Аргентины на европейский рынок через российское посольство в Буэнос-Айресе.

В частности, 22 февраля, министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич, рассказывая о раскрытии совместно с российскими спецслужбами канала нелегальной поставки наркотиков, на своей странице в Twitter сообщила, что было обнаружено 385 кг кокаина.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ в понедельник, 26 февраля, в котором рассказывались детали проведенной спецоперации, была озвучена уже другая цифра. «В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина», - указывалось в сообщении, которое цитировало «РИА Новости».

О «кокаиновом деле» стало известно 22 февраля. Совместная операция российских и аргентинских спецслужб по пресечению крупного канала поставки наркотиков из Аргентины в Европу проводилась более года. Все началось с того, что в одном из зданий российского посольства была обнаружена большая партия кокаина. О находке сотрудник дипмиссии по согласованию с Центром, как уточнял российский МИД, сообщил аргентинским властям.

В итоге спецслужбы Аргентины подменили наркотик на муку и снабдили чемоданы GPS-жучками, что позволило Москве и Буэнос-Айресу выявить причастных к поставкам. В настоящее время, по данным ФСБ, всего в России и Аргентине задержаны пять участников преступной группы. Трое граждан России были задержаны с поличным в Москве при получении партии прибывшего из Южной Америки груза с наркотиками, замененными на муляжи. Еще два участника группы — граждане Аргентины, задержанные правоохранителями этой страны. На свободе остается организатор преступной группы, который скрывается в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.