В лондонском "Хитроу" отменили около 40 рейсов из-за снегопада

Около 40 вылетов из крупнейшего европейского аэропорта, лондонского "Хитроу" были отменены в понедельник из-за снегопадов, в Великобритании всю неделю ожидается непогода.

Отменены были рейсы различных авиакомпаний, в том числе British Airways и Air Swiss, в основном внутриевропейские. Не вылетели два рейса в Женеву, четыре в Мюнхен, два в Гамбург и три в Франкфурт-на-Майне, неповезло также пассажирам, вылетавшим в Милан, Париж, Цюрих и Амстердам. Отменены были и внутрибританские рейсы – в Абердин, Ньюкасл и Лидс.

Необычные холода и снегопады пришли в Великобританию, в центральных районах которой почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода — в понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до —1. Метеорологи MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East).

В заявлении для прессы British Airways сообщила, что перебои в полетах могут продлиться до 2 марта. "Они, вероятно, затронут некоторые ближнемагистральные и внутренние рейсы", - сказано в заявлении.

"Мы понимаем, что плохая погода вызвала неопределенность в планах клиентов и поэтому представляем возможности для изменения брони для пассажиров рейсов на короткие расстояния, вылетающих из аэропортов "Лондон Хитроу" и "Лондон Гатвик", - сообщает авиакомпания.