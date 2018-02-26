Последнее обновление: 26.02.2018 18:02

Январские закупки Китаем СПГ подскочили в 1,5 раза

Китай в январе импортировал рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ), при этом импорт трубопроводного газа из Средней Азии резко снизился, показывают официальные данные Государственного таможенного управления КНР.

Январские закупки СПГ за рубежом подскочили на 51% в годовом выражении - до максимальных в истории 5,18 млн тонн. В том числе закупки СПГ в Катаре выросли на 17%.

Импорт газа по трубам увеличился в январе на 8,2% - до 2,59 млн тонн, сообщает Bloomberg.

Несмотря на рост общего показателя, поставки из Средней Азии существенно сократились. В частности, закупки газа у Туркменистана снизились на 14% в годовом выражении и на 4% - к декабрю. Месячное падение закупок у Узбекистана и Казахстана составило 42% и 24% соответственно.

"Мы ожидаем, что власти Китая решат проблему нестабильных поставок из Средней Азии, и заставят поставщиков соблюдать условия контрактов, - говорит аналитик исследовательской компании JLC Мяо Инин. - Вместе с тем, скорее всего, Китай будет все больше полагаться на закупки СПГ, с учетом ввода в эксплуатацию новых терминалов и большей гибкости рынка СПГ, благодаря чему страна сможет удовлетворять спрос в пиковые периоды".

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