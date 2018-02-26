Последнее обновление: 26.02.2018 18:02

Общественный транспорт Брюсселя станет бесплатным в "смоговые дни"

Принятые местными властями Брюсселя правила позволят пассажирам пользоваться общественным транспортом бесплатно, если уровень загрязнения воздуха в регионе будет превышать установленные нормы.

Как пишет Euroactiv со ссылкой на бельгийские СМИ, местная власть Брюсселя одобрила чрезвычайные правила, которые позволят пассажирам пользоваться общественным транспортом бесплатно в периоды высокого загрязнения воздуха в регионе. Это побудит пассажиров отказываться от поездок на собственных авто и поощрит передвижение общественным транспортом.

Согласно новым правилам, когда уровень средней концентрации загрязняющих веществ продержится на отметке 51-70 мг на куб. метр в течение 24-часового периода, путешествия общественным транспортом Брюсселя STIB (метро, трамваи и автобусы - ред.), а также пользование системой проката велосипедов Villo будут бесплатными в течение определенного времени.

Также в периоды повышенного уровня загрязнений будет запрещено сжигать дрова, кроме случаев, когда они являются единственным источником для отопления домашнего хозяйства.

Граждане смогут пристально следить за уровнем качества воздуха в регионе через веб-сайт в режиме онлайн, а также благодаря новому приложению для мобильных телефонов.

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