Последнее обновление: 26.02.2018 15:15

Искусственный интеллект научили выявлять болезни

Ученые Медицинского центра матери и ребенка в городе Гуанчжоу (КНР) создали систему классификации и диагностики пациентов с использованием технологии искусственного интеллекта.

"Система поможет ускорить диагностику пациента и определить необходимое лечение, таким образом можно будет выявлять различные заболевания на ранних стадиях", - отмечается в сообщении агентства Xinhua.

Разработчики системы рассказали, что во время тестов она показала те же возможности что и люди-специалисты по диагностике и классификации болезней.

В конце 2017 года правительство КНР создало рабочую группу по разработке технологии искусственного интеллекта нового поколения. Одним из направлений исследований стало внедрение технологии ИИ в медицинскую сферу.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование