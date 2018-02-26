Искусственный интеллект научили выявлять болезни

Ученые Медицинского центра матери и ребенка в городе Гуанчжоу (КНР) создали систему классификации и диагностики пациентов с использованием технологии искусственного интеллекта.

"Система поможет ускорить диагностику пациента и определить необходимое лечение, таким образом можно будет выявлять различные заболевания на ранних стадиях", - отмечается в сообщении агентства Xinhua.

Разработчики системы рассказали, что во время тестов она показала те же возможности что и люди-специалисты по диагностике и классификации болезней.

В конце 2017 года правительство КНР создало рабочую группу по разработке технологии искусственного интеллекта нового поколения. Одним из направлений исследований стало внедрение технологии ИИ в медицинскую сферу.