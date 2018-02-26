Последнее обновление: 26.02.2018 15:15

В аэропорту Стокгольма непогода привела к отмене десятков рейсов

Непогода, вызванная выпадением снега на восточном побережье Швеции, привела в понедельник утром к сбою в расписании нескольких десятков рейсов в стокгольмском аэропорту "Арланда", сообщает шведское телевидение SVT.

Поясняется, что были отменены около 20 вылетов и, примерно, столько же прибывающих рейсов.

"Обычно наши возможности по уборке снега лучшие в мире, но этим утром возникли проблемы", — сказал телевидению представитель компании-оператора шведских аэропортов Swedavia Давид Карлссон.

Непогода привела к сбою и в работе стокгольмского железнодорожного транспорта. Кроме того, на одной из дорожных трасс на севере Стокгольма из-за снега и скользкой дороги в ДТП оказались около 19 автомобилей, вызвав полную остановку движения. Данных о серьезно пострадавших нет, сообщается на сайте шведского телевидения.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование