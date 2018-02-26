В аэропорту Стокгольма непогода привела к отмене десятков рейсов

Непогода, вызванная выпадением снега на восточном побережье Швеции, привела в понедельник утром к сбою в расписании нескольких десятков рейсов в стокгольмском аэропорту "Арланда", сообщает шведское телевидение SVT.

Поясняется, что были отменены около 20 вылетов и, примерно, столько же прибывающих рейсов.

"Обычно наши возможности по уборке снега лучшие в мире, но этим утром возникли проблемы", — сказал телевидению представитель компании-оператора шведских аэропортов Swedavia Давид Карлссон.

Непогода привела к сбою и в работе стокгольмского железнодорожного транспорта. Кроме того, на одной из дорожных трасс на севере Стокгольма из-за снега и скользкой дороги в ДТП оказались около 19 автомобилей, вызвав полную остановку движения. Данных о серьезно пострадавших нет, сообщается на сайте шведского телевидения.