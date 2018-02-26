Основатель Geely стал крупнейшим акционером Daimler

Акции Geely Automobile Holdings Ltd подскочили в понедельник после того, как председатель правления китайской компании Ли Шуфу сообщил, что приобрел бумаги Daimler стоимостью $9 миллиардов.

Купив 9,7-процентную долю бумаг Daimler, Ли стал крупнейшим акционером немецкого автопроизводителя. Как ожидается, в понедельник Ли встретится с руководством Daimler в Штутгарте. Он также надеется провести встречу с высокопоставленными немецкими чиновниками в Берлине.

Акции Geely к 10.46 МСК подорожали на 6,7 процента на фоне надежд на то, что компания получит доступ к технологиям Daimler, что повысит ее конкурентоспособность на быстро меняющемся рынке, фокус которого в последнее время смещается в сторону электромобилей и роботизированного вождения.

Материнская компания Zhejiang Geely Holding в субботу сообщила, что пока не планирует дальше увеличивать свою долю в Daimler.

Geely в последнее время активно расширяется. Zhejiang Geely Holding владеет Volvo Cars и LEVC, а в прошлом году приобрела мажоритарный пакет акций производителя спортивных автомобилей Lotus, 49,9 процента бумаг малайзийского автопроизводителя Proton, $3,3-миллиардную долю в Volvo Trucks и получила контроль над стартапом Terrafugia, который намерен выпустить летающий автомобиль.