Россия использовала Сирию для корректировки госпрограммы по вооружению

Президент РФ Владимир Путин утвердил госпрограмму вооружения (ГПВ), которую корректировали на основе данных, полученных от испытания оружия в Сирии. Об этом в интервью изданию “Коммерсантъ” сообщил вице-премьер страны Дмитрий Рогозин.

“В последние месяцы проект ГПВ (госпрограмма вооружения) корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. Была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах”, - говорит он о программе, которая должна была быть принята еще в 2016 году.

По словам Рогозина, в Сирии задействовано более 200 типов вооружений и техники, в частности, робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения, высокоточные боеприпасы: которые теперь включены в ГПВ.

Последняя, по словам чиновника, стала якобы ответом России на перевооружение НАТО и США.

"Нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции "глобального удара", намерения разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. На все это у нас будет достойный ответ, поверьте", - заявил Рогозин.