В Китае могут снять ограничения на срок пребывания на посту председателя КНР

Пленум ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), открывающийся сегодня, рассмотрит предложения о внесении изменений в конституцию страны, которые, как ожидается, позволят председателю КНР Си Цзиньпину сохранить свой пост после 2023 года.

По итогам прошедшего в минувшую субботу заседания политбюро ЦК КПК агентство "Синьхуа" сообщило, что одним из предложенных для рассмотрения пленумом изменений станет отмена ограничения на занятие поста председателя КНР только в течение двух пятилетних сроков.

Ограничения на срок пребывания на своем посту председателя КНР были введены после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР. Как ожидается, он будет переизбран главой государства на второй срок на предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая традиционно ежегодно проходит в марте. В 2023 году Си Цзиньпину, который сосредоточил сейчас в своих руках максимальные властные полномочия, будет 70 лет.

В ноябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии. Уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.