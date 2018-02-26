Беларусь с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина № 145 от 23 февраля 2018 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со $120,1 до $119,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $66,0 до $65,7 за 1 т, на товарные бензины - с $36,0 до $35,8 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,8 за 1 т (была $36,0). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В прошлый раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории выработанных из нефти товаров изменялись 1 февраля. Тогда они были повышены.