Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 декабря 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина № 907 от 29 ноября 2017 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $96,1 до $105,0 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин увеличена с $52,8 до $57,7 за 1 т, на товарные бензины - с $28,8 до $31,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $31,5 за 1 т (была $28,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, повышались 1 ноября.