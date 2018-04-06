Беларусь с 1 октября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина № 723 от 28.09.2017 г., ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $84,1 до $87,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $46,2 до $48,3 за 1 т, на товарные бензины - с $25,2 до $26,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,3 за 1 т (была $25,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, повышались 1 сентября.