Последнее обновление: 23.02.2018 18:01

Орбан потребует от ЕС покрыть половину расходов Венгрии на защиту границ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребует от ЕС возместить половину расходов его страны на защиту границ.

"Мы потратили один миллиард евро на защиту границ. Мы защищаем не только себя, но и Европу. По крайней мере половина этой сумму должна быть возмещена", — заявил Орбан. Видеоролик с заявлением опубликован на странице венгерского премьера в Facebook.

Орбан подчеркнул, что поднимет вопрос возмещения расходов на саммите премьер-министров ЕС, который пройдет в пятницу. "Пришло время переговоров по существу", - заключил венгерский премьер.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В июле 2017 года Международная организация по миграции сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала прошлого года морским путем в Европу, превысило 100 тысяч человек.

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