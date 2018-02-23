ЕС выделит 300 млн евро антитеррористическим силам стран зоны Сахеля

Евросоюз обязался выделить более 300 миллионов евро на поддержку совместных сил по борьбе с терроризмом и организованной преступностью в зоне Сахеля, заявил в пятницу президент Франции Франсуа Макрон по итогам международной конференции по Сахелю в Брюсселе.

"Наши обязательства сегодня значительные – более 300 миллионов евро", - сказал он журналистам по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе.

Совместные силы по борьбе с терроризмом и оргпреступностью в зоне Сахеля насчитывают 5 тысяч военных и полицейских из Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Чада и Мавритании. Полной операционной готовности сводный воинский контингент должен достичь нынешней весной.

Сахель – природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Окраина ("сахель" по-арабски "край") величайшей пустыни мира протянулась полосой шириной в несколько сотен километров от побережья Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. На территории Сахеля, по площади сравнимой с Западной Европой, находятся Мавритания, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кабо-Верде.