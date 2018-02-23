Президент Филиппин запретит армии участвовать в конфликтах на Ближнем Востоке

Президент Филиппин Родриго Дутерте запретит армии страны принимать участие в конфликтах на Ближнем Востоке, в том числе по просьбе США, сообщает местный телеканал ABS-CBN.

"Больше никакого развертывания филиппинских войск", - приводит телеканал слова Дутерте.

По данным телеканала, решение президента связано с убийством филиппинской горничной, которая уехала на заработки в Кувейт.

Пресс-секретарь президента Гарри Рок заявил, что Филиппины будут развертывать войска только в тех странах, которые подписали международные конвенции, гарантирующие соблюдение прав трудовых мигрантов. Рок также отметил, что администрация Дутерте будет продолжать требовать от Кувейта привлечения к ответственности подозреваемых в убийстве филиппинской подданной.

Телеканал сообщает, что на данный момент около 10 миллионов филиппинцев работают за границей, большинство из них задействованы в сфере обслуживания.