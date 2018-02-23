США построили для таджикской армии комплекс мобильных войск

США построили в таджикском джамоате Фахрабад комплекс мобильных войск для Минобороны Таджикистана.

Мобильный комплекс состоит из трех зданий, в которых располагаются учебные классы, столовая, казарма и санитарно-техническое помещение. В комплексе можно разместить более двухсот военнослужащих. Стоимость строительства составила 1,3 миллиона долларов, сообщило агентство Avesta.

В церемонии открытия комплекса приняли участие поверенный в делах США в Таджикистане Кевин Коверт, секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххоров, советник президента Таджикистана Шерали Хайруллоев и министр обороны Шерали Мирзо.

За последние 26 лет власти США предоставили Таджикистану в общей сложности 1,8 миллиарда долларов в качестве помощи в различных областях. В 2017 году президент США Дональд Трамп опубликовал новую Стратегию безопасности, в которой говорится, в частности, о важной роли стран Центральной Азии в мирном процессе в Афганистане.

Войска международной коалиции выводятся из Афганистана с 2014 года, основная роль в обеспечении безопасности официально передана местным властям. На этом фоне эксперты опасаются всплеска террористической активности. На границе Таджикистана и Афганистана регулярно происходят перестрелки, причем не всегда удается избежать разногласий по этому вопросу с афганскими властями.