Совбез ООН из-за позиции РФ отменил голосование по перемирию в Сирии

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Из-за позиции России голосование по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не состоялось.

Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений. Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.

Правительство Германии встревожено катастрофической ситуацией в сирийском регионе Восточная Гута, охваченном гражданской войной. В связи с этим министр иностранных дел Зигмар Габриэль пообещал Международному комитету Красного Креста экстренную материальную помощь в размере 10 млн евро, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel.