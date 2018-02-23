Последнее обновление: 23.02.2018 12:37

Совбез ООН из-за позиции РФ отменил голосование по перемирию в Сирии

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Из-за позиции России голосование по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не состоялось.

Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений. Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.

Правительство Германии встревожено катастрофической ситуацией в сирийском регионе Восточная Гута, охваченном гражданской войной. В связи с этим министр иностранных дел Зигмар Габриэль пообещал Международному комитету Красного Креста экстренную материальную помощь в размере 10 млн евро, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование