Последнее обновление: 22.02.2018 17:49

В Украине начнут тестировать сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал в четверг строительство в Днепре (бывший Днепропетровск) тестовой площадки для сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час, пишет "Экономическая правда".

"Мы создаем центр транспортных инноваций, который даст научное обоснование, разработает технологию и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития в Украине такого вида транспорта, как Hyperloop", — цитирует министра издание.

По его словам, площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук Украины, госпредпрития "Южмаш", "Укроборонпром", компании Unit City, "Интерпайп".

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