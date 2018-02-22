В Минсельхозпроде Беларуси насмерены разобраться с претензиями Россельхознадзора

Минсельхозпрод Беларуси удивлен решением Россельхознадзора о запрете ввоза белорусского молока. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Леонид Маринич.

По словам замминистра, сейчас в ведомстве выясняют, что побудило российскую сторону к такому решению.

В разговоре с РБК Маринич сообщил, что в министерстве «планируют разобраться» с новыми претензиями Россельхознадзора.

«Причем это будет сделано по каждому конкретному случаю. Для чего намерены в ближайшее время провести переговоры с российскими коллегами», - добавил он.

Ранее 22 февраля Россельхознадзор сообщил, что с 26 февраля вводит запрет на поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси. В пресс-службе ведомства РБК пояснили, что запрет не распространяется на творог, сметану, сливочное масло. Ограничения будут действовать до «урегулирования ситуации» с безопасностью продукции.

Россельхознадзор собирается провести переговоры с белорусской ветеринарной службой.