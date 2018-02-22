Российские ученые создали инсулин-продуцирующие клетки для борьбы с диабетом

Российские ученые создали инсулин-продуцирующие клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом. Об этом на форуме «Удивительное в российском здравоохранении» заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы можем формировать эквиваленты органов и систем органов человека из аутологичных (применяющихся для трансплантации) клеток. Безусловно, прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией», - сказала Скворцова.

Инсулин-продуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам, люди с сахарным диабетом второго типа смогут отказаться от постоянного введения инсулина.